Диплом по информационным технологиям

Тема: Разработка автоматизированной системы оптимизации затрат на доставку грузов на транспортном предп.На матлабе

Объем – 80стр.

Срок – 10.05.13

Факультет: прикладная математика и физика.

Система должна выводить и оптимизировать отгрузку и транспортировку в компании, то кол-во коробок на одну машину. Кол-во машин с учетом размера и веса коробок и самих машин для быстрой трансп на конечный пункт отправки.

ПЛАН НАДО СЕГОДНЯ!

24 АПРЕЛЯ 30 % РАБОТЫ НАДО.

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Обязательно должны присутствовать следующие части:

1. Анализ предметной области (лит. обзор)

2. Проектирование программного продукта (описание мат модели алгоритма и т.д.)

3. Анализ и интерпретация полученных результатов.

Никакой экономики, никакой охраны среды.