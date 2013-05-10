Необходимо написать дипломную на английском языке по маркетингу список тем в приложении 60 листов 5 дней на практическую часть методичка в приложении тема "Производственный маркетинг" ...
Диплом по информационным технологиям
Тема: Разработка автоматизированной системы оптимизации затрат на доставку грузов на транспортном предп.На матлабе
Объем – 80стр.
Срок – 10.05.13
Факультет: прикладная математика и физика.
Система должна выводить и оптимизировать отгрузку и транспортировку в компании, то кол-во коробок на одну машину. Кол-во машин с учетом размера и веса коробок и самих машин для быстрой трансп на конечный пункт отправки.
ПЛАН НАДО СЕГОДНЯ!
24 АПРЕЛЯ 30 % РАБОТЫ НАДО.
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Обязательно должны присутствовать следующие части:
1. Анализ предметной области (лит. обзор)
2. Проектирование программного продукта (описание мат модели алгоритма и т.д.)
3. Анализ и интерпретация полученных результатов.
Никакой экономики, никакой охраны среды.
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