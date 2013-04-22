Необходимо написать дипломную на английском языке по маркетингу список тем в приложении 60 листов 5 дней на практическую часть методичка в приложении тема "Производственный маркетинг" ...
Реферат по социологии
Нужен реферат по социологии.
Тема: «Проблема личности в социологической теории К.Маркса».
Объем — 25 страниц.
Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал.
Важно написать хорошее введение и заключение, выводы после каждого параграфа; задачи во введении должны соответствовать параграфам работы!
Указывайте цены и сроки.
Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!
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