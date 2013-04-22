Реферат по социологии

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужен реферат по социологии.

Тема: «Проблема личности в социологической теории К.Маркса».

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал.

Важно написать хорошее введение и заключение, выводы после каждого параграфа; задачи во введении должны соответствовать параграфам работы!

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

12 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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