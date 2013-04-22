Курсовая материалы и матер-ние ЭС (ТП детали)

Необходимо написать диплом по веб-программированию. Тема придумана и одобрена преподавателем. Тему скидываю всем заинтересовавшимся. В теоретической части необходимо описать что будем делать и какие технологии использовать. В практической части необходимо использовать PHP, AJAX(серверная ...