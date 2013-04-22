Курсовая материалы и матер-ние ЭС (ТП детали)

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Необходимо выполнить курсовую работу по направлению: Материалы и материаловедение ЭС

Разработать тех процесс изготовления детали "Фланец" и так далее по заданию. Задание и методичка приложены

Срок выполнения 03 мая

12 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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