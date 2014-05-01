Дипломная по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки126 просмотров
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на примере ООО «Строй-М», г. Москва)

объем 60-75 стр.Антиплагиат 65-70

Нужен план на утверждение

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)