Диплом по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема совершенствование процесса управления организацией, нужно рассмартривать на примере какой-либо отрасли.тема совершенствование процесса управления организацией, нужно рассмартривать на примере какой-либо отрасли

на примере 5 организаций.

нужен план на утверждение

антиплагиат 65-70

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)