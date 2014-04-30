Диплом по менеджменту

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на примере ООО «Строй-М», г. Москва) объем 60-75 стр.Антиплагиат 65-70 Нужен план на утверждение
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тема совершенствование процесса управления организацией, нужно рассмартривать на примере какой-либо отрасли.тема совершенствование процесса управления организацией, нужно рассмартривать на примере какой-либо отрасли
на примере 5 организаций.
нужен план на утверждение
антиплагиат 65-70
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