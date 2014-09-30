Добрый день! Нужны две презентации хорошего вузовского уровня по БЖ, хотя одна вполне сойдет и за презентацию по истории: "История военной формы"(от начала и до наших дней - современная военная форма. Морскую можно не затрагивать.) и вторая: "Пищевые и не пищевые отравления". Пишите, пожалуйста, сроки и цену.