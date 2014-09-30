Две презентации (хорошего вузовского уровня) по БЖ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок115 просмотров
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Добрый день! Нужны две презентации хорошего вузовского уровня по БЖ, хотя одна вполне сойдет и за презентацию по истории: "История военной формы"(от начала и до наших дней - современная военная форма. Морскую можно не затрагивать.) и вторая: "Пищевые и не пищевые отравления". Пишите, пожалуйста, сроки и цену.

10 лет назад
Little-Kosh
Полина 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$14
2 дня
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