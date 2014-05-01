ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на примере ООО «Строй-М», г. Москва) объем 60-75 стр.Антиплагиат 65-70 Нужен план на утверждение
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Тема: Государственные внебюджетные фонды: проблемы формирования и использования.
Объем -70-80 стр
Срок-20 дней
Плае есть утвержденный
Ап-70%
Введение
1. Глава 1. Теоретические основы функционирования деятельности внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1. Сущностная характеристика внебюджетных фондов и этапы их формирования
1.2. Структурная схема внебюджетных фондов РФ
2. Глава 2. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии государства
2.1. Пенсионный фонд РФ
2.2. Фонд социального страхования РФ
2.3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
3. Глава 3. Стратегия развития ВБФ
3.1. Проблемы деятельности ВБФ
3.2. Пути решения проблем
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