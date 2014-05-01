Анализ затрат на восстановление основных средств

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Нужно написать 1 главу дипломной работы. Анализ затрат на восстановление основных средств в ООО

- Анализ состава, структуры, динамики и выполнения плана по затратам на восстановление основных средств

- Анализ эффективности затрат на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств

- Экономико-математические модели как инструмент анализа затрат на восстановление основных средств

10 лет назад
EvelineG
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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