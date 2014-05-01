Описание работы Visual Studio

Друзья, есть желающие?))

Задание от клиента только в таком виде. Если есть желание и вопросы - задвайте, согласую с клиентом.

Тема работы Сайт

Тип работы часть диплома

Предмет работы web дизайн

Ваши пожелания к работе

Нужно расписать как пользоваться проектом в программе Microsoft Visual Studio а именно как его редактировать каждую его часть 2) Полностью расписать как редактировать ВЕСЬ проект от начала до конца 3) Как менять шрифт, размер шрифта изображения, как выровнять меню со вкладкам сделать по центру,как сделать по центру слайды,и как работать с календарем,как добавлять новости с изображениями в вкладке "Школе искусств и в новостях и во всех остальных вкладках" как новости отразить в календаре,как сделать второй календарь отдельный для школы искусств.Как работать с изображениями,с авторизацией, как сменить(изменить,добавить) фон,сменить лого, визуальное оформление,цвет. 4)Как управлять каждой вкладкой и то что на ней,как управлять меню 5)Как Публиковать на хост, как редактировать на хосте 6)В общем расписать обо всем проекте как его редактировать, как с ним работать как добавлять изменять итд

Сайт есть в программе Visual Studio