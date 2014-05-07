Курсовая по автоматическому управлению

Срок сдачи: 10.05.2014 Вид работы: курсовая работа №13002 Тип работы: Теория и практика Тема: Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан Все необходимые данные в прикреплённом файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок сдачи: 07.05.2014
Вид работы: курсовой проект №13005
Тип работы: Теория и практика
Предмет: Автоматическое управление
Все необходимые данные в прикреплённом файле
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Срок сдачи: 07.05.2014 Вид работы: курсовая работа №12992 Тип работы: Теория и практика Предмет: Информационные технологии Тема: Повышение эффективности работы таможенных агентов за счет информирования и консультирования посредством сети интернет Факультет: Таможенное дело Все необходимые данные в прикреплённом файлеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Срок сдачи: 07.05.2014 Вид работы: курсовая работа №12986 Тип работы: Теория и практика Тема: Связи с общественностью как функции органов государственной власти Все необходимые данные в прикреплённом файлеЗакрыт10 лет назад
Срок сдачи: 10.05.2014 Вид работы: курсовая работа №12985 Тип работы: Теория и практика Тема: антикризисные связи с общественностью Факультет: связи с общественностью Все необходимые данные в прикреплённом файлеЗакрыт10 лет назад
Друзья, есть желающие?)) Задание от клиента только в таком виде. Если есть желание и вопросы - задвайте, согласую с клиентом. Тема работы Сайт Тип работы часть диплома Предмет работы web дизайн Ваши пожелания к работе Нужно расписать как пользоваться проектом в программе ...Закрыт10 лет назад
дипломная работа план: План выполнения ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА Глава 1. Анализ состояния вопроса. 1.1 Нормативная база формирования городской системы транспортного обслуживания маломобильных групп населения (инвалидов) 1.2 Показатели качества транспортного обслуживания МГН 1.3 Пути повышения качества транспортного обслуживания МГН 1.4 Задачи ДП. Глава 2. Аналитические ...Закрыт10 лет назад
Нужно написать 1 главу дипломной работы. Анализ затрат на восстановление основных средств в ООО - Анализ состава, структуры, динамики и выполнения плана по затратам на восстановление основных средств - Анализ эффективности затрат на модернизацию и реконструкцию объектов ...Закрыт10 лет назад
Тема: Государственные внебюджетные фонды: проблемы формирования и использования. Объем -70-80 стр Срок-20 дней Плае есть утвержденный Ап-70% Введение 1. Глава 1. Теоретические основы функционирования деятельности внебюджетных фондов Российской Федерации 1.1. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт10 лет назад
Магистерская Тема: личнос-тно-ориен-тированная педа-гогическая тех-нология орг-анизации физкул-ьтурно-спорт-ивной деятел-ьности уча-щихся сре-дних кла-ссов в со-временной шко-ле Предмет: педагогика, физическая культура Срок сдачи: 13.05.2014 Страниц: 80-100 АП от 85% пишите ценуЗакрыт10 лет назад