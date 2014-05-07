Выполнить диплом по финансы и кредит

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка97 просмотров
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Срок сдачи: 07.05.2014

Вид работы: Диплом №12962

Тип работы: Теория и практика

Тема: Эффективность использования оборотных активов предприятия

Факультет: Финансы и кредит

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10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)