Реферат - Особенности управления инновац.проц.....

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Срок сдачи: 05.05.2014 или предлагайте свой

Вид работы: реферат №12972

Тип работы: Теория и практика

Тема: Особенности управления инновационными процессами в промышленно развитых странах мира

Объем работы: 20

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10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)