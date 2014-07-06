Уголовное право России и уголовное право Франции

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Тема курсовой:

уголовное право России и уголовное право Франции в конце 20 века начале 21 века: сравнительный анализ

Глава 1: основные институты общей части уголовного права России и франции

1.1 понятие преступления и наказания в головном праве России и Франции: общее и особенное

1.2 учение о составе преступления в уголовном праве России и Франции

Глава 2 эволюция особенной части уголовного права России и Франции

2.1 изменение видов преступлений в уголовном праве Франции

2.1 развитие видов преступлений в уголовном праве России

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10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Neroslov
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$33
7 дней
Отличный исполнитель. Выполнил работу быстро и качественно, советую!
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