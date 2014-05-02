Срочно! доработка диплома

тема: Анализ конкурентоспособности продукции предприятия

замечания:

1. сноски сделать подстрочные

2. вместо дипломной работы везде писать ВКР

3. где идут таблицы перед этим нужно написать например так объектом исследования являются данные приведенные в таблице 1.

4. По каждой главе сделать заключение и вывод

далее письмо научника:

У Вас ВКР на тему "Анализ конкурентоспособности продукции", а Вы в основном оцениваете конкурентоспособность предприятия. В первой главе необходимо указать материал для оценки конкурентоспособности продукции, которым Вы будете пользоваться в дальнейем, а не посвящать подраздел правовому регулированию конкуренции.1 глава - это теория, Вы описываете методы ( теорию) по который Вы будете оценивать продукцию. У Вас ничего нет..Я же выслала Вам диплом по конкурентоспособности продукции, посмотрите как там сделано. Конкурентоспособность продукции не оценена.

По первой главе добавить конкурентоспособность продукции( методы оценки и анализа конкурентоспособности продукции).

По второй главе: должна быть организационная структура предприятия, технологическая схема производства, оборудование с характеристиками, ассортимент выпускаемой продукции. Сделан анализ ФХД предприятия по методичке (см. прикрепленный файл).таблицы , выделенные жирным надо рассчитывать.

вот, что еще хочет видеть мой преподаватель: 5 сил конкуренции по Портеру. Много угольник применительно к товару , а не к предприятию , сравнить товар цена и качество с другими конкурентами , которые производят товар, посмотрите есть ли в преддипломной практике баланс, надо взять оттуда или новый делать он должен быть 2011-2012 год.