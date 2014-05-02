Срочно! диплом по управленческим решениям

тема: Роль управленческих решений в повышении эффективности деятельности предприятия

писать частями

план есть, но его нужно подкорректировать и прислать вместе с первой главой.

замечания к плану: В целом план можно принять. Есть замечания по главе 2 - название параграфов не соответствуют названию, нет ничего о конкурентных позициях

любое питерское предприятие.

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