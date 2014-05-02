Курсовая по маркетингу

тема: Разработка комплексных мероприятий для эффективного продвижения продукта на рынке на примере организации "Атлантис", г. Тольятти. ООО «Атлантис» осуществляет следующие основные виды деятельности: - реализация автомобилей и запасных частей к ним; - изготовление запасных частей и другой собственной продукции ...