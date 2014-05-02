Курсовая по маркетингу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема: Маркетинговое исследование рынка шоколада г. Санкт-Петербурга и оценка конкурентоспособности шоколада "Nestle" компании "Nestle"

методичка https://docs.google.com/file/d/0B50k4q_DuXCUR3VkWlAwNGR1Y2s/edit

план должен состоять из 7 пунктов

оригинальность 70%

10 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад