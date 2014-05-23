Курсовая работа Мировая Экономика

Предмет: ЭММ Тема: Адаптивные модели многомерных процессов Требования в эл. виде.
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Необходимо написать курсовую работу по мировой экономике
Темы работы «Особенности стратегий ТНК на мировом рынке. Анализ финансовой деятельности корпораций (на примере конкретной компании).»
Объем работы 28 — 32 стр от введения до списком литературы.
Процент уникальности работы более 75% по etext antiplagiat
Оформление и структура работы в соответствии с методическими указаниями. Прикрепленный файл.
Перед выполнением работы хочу согласовать план (2 - 3 дня)
Сроки сдачи - до 15:00 15.05.2014 (15 мая).
Оплата - 1900 р
Жду ваши предложения!
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