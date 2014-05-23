Курсовая работа Мировая Экономика

$54
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки137 просмотров
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Необходимо написать курсовую работу по мировой экономике

Темы работы «Особенности стратегий ТНК на мировом рынке. Анализ финансовой деятельности корпораций (на примере конкретной компании).»

Объем работы 28 — 32 стр от введения до списком литературы.

Процент уникальности работы более 75% по etext antiplagiat

Оформление и структура работы в соответствии с методическими указаниями. Прикрепленный файл.

Перед выполнением работы хочу согласовать план (2 - 3 дня)

Сроки сдачи - до 15:00 15.05.2014 (15 мая).

Оплата - 1900 р

Жду ваши предложения!

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$50
12 дней
Огромное спасибо! С Натальей приятно иметь дело! Очень доволен сотрудничеством!
Все как обычно - четкое задание, своевременная оплата, спасибо.