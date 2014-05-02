Рерайт дипломной работы по экономике

Необходимо написать курсовую работу по мировой экономике Темы работы «Особенности стратегий ТНК на мировом рынке. Анализ финансовой деятельности корпораций (на примере конкретной компании).» Объем работы 28 — 32 стр от введения до списком литературы. Процент уникальности ...
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