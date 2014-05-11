Курсовая работа :Разработка управленческих решений

Необходимо написать курсовую работу по предмету Разработка управленческих решений

Темы работы «Особенности разработки управленческих решений в группе

Объем работы 25 — 27 стр от введения до списком литературы.

Теоретическая и практическая часть(где практическая пишется на примере конкретной компании)

Процент уникальности работы более 80% по etext antiplagiat

Оформление и структура работы в соответствии с методическими указаниями. Прикрепленный файл.

Также прикрепляю пример работы. Можно что-то взять оттуда, но обязательно рерайт, чтобы нельзя было сказать, что целый абзац взяли и скопировали.

Перед выполнением работы хочу согласовать план (2 — 3 дня)

Сроки сдачи — до 15:00 09.05.2014 (9 мая).

Оплата — 2000 р

Жду ваши предложения!