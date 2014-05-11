Добрый день. Необходимо написать магистерскую дипломную работу на тему: "Дослідження алгоритмів розрахунку показників ефективності системи управління мережами наступного покоління із застосуванням методу експертних оцінок" Лично для меня. Никак не хватает времени. Содержания работы разделается на 3 пункта: 1. ...
Курсовая работа :Разработка управленческих решений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать курсовую работу по предмету Разработка управленческих решений
Темы работы «Особенности разработки управленческих решений в группе
Объем работы 25 — 27 стр от введения до списком литературы.
Теоретическая и практическая часть(где практическая пишется на примере конкретной компании)
Процент уникальности работы более 80% по etext antiplagiat
Оформление и структура работы в соответствии с методическими указаниями. Прикрепленный файл.
Также прикрепляю пример работы. Можно что-то взять оттуда, но обязательно рерайт, чтобы нельзя было сказать, что целый абзац взяли и скопировали.
Перед выполнением работы хочу согласовать план (2 — 3 дня)
Сроки сдачи — до 15:00 09.05.2014 (9 мая).
Оплата — 2000 р
Жду ваши предложения!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать реферат на тему:Государственная политика и политика предприятий в области инвестиционной и инновационной деятельности предприятия и источники финансирования инноваций. Объем 20-25 стр. Шрифт 14, интервал 1, 5 оригинальность не менее 60%Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Анализ методов проведения оценки недвижимости жилого дома(оценка квартиры) Объем: 90 стр Уникальность от 73% по системе антиплагиат. Интересует цена - срок.Закрыт10 лет назад
Тема: Разработка системы KPI на примере компании ОАО "Компания М.видео". Объем - 25 стр. Срок - 06.05.14 Нужно сделать введение на 2-3 страницы и теоретическую часть на 15-20 страниц. При выполнение работы строгое соблюдение методических указаний, использовать литературу ...Закрыт10 лет назад
Тема: Проект услуги IPTV-Mobile на базе сети широкополосного доступа по технологии LTE Объем - 80 стр. Срок - 15.05.14Закрыт10 лет назад
Тема: Особенности самооценки детей младшего школьного возраста из конфликтных семей. Объем - 80 стр. Срок - 12.05.14 В практической части все расчеты должны быть выполнены в программе SPSS.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $138
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Особенности определения рыночной стоимости объектов недвижимости на основе сравнительного подхода. Объем: 70 стр Цена 5000р Срок 10 дней. Уникальность от 73% по системе антиплагиат.Закрыт10 лет назад
- $30
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Сравнительный анализ участников рынка спа-услуг Советского района г.Челябинска От клиента: Содержание работы: Резюме для руководства 1. Постановка целей и задач исследования. 1.1 Постановка проблемы 1.2 Цели и задачи исследования 1.3 Обоснование метода исследования ...Закрыт10 лет назад
Необходимо написатьколичественный анализ статей, оформить в диаграммы. Объем 2-3 страницы. Качественный анализ уже есть, поэтому нет необходимости делать анализ, его нужно сформулировать и оформить! + Доработать Введение в дипломной работе (замечания руководителя скорректированы). ...Закрыт10 лет назад
Тема курсовой: уголовное право России и уголовное право Франции в конце 20 века начале 21 века: сравнительный анализ Глава 1: основные институты общей части уголовного права России и франции 1.1 понятие преступления и наказания в головном праве России ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад