Курсовая: Маркетинговые исследования

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Сравнительный анализ участников рынка спа-услуг Советского района г.Челябинска

От клиента: Содержание работы: Резюме для руководства 1. Постановка целей и задач исследования. 1.1 Постановка проблемы 1.2 Цели и задачи исследования 1.3 Обоснование метода исследования 2.Планирование программы исследования 2.1 План исследования 2.2 Разработка анкеты и документов 2.3 Бюджет исследования 3. Обработка результатов исследования 3.1 Анализ 3.2 Рекомендации Есть пример резюме для руководства и обработки результатов исследования в электронном виде, в виде фотографий.

Объем: 30 стр

Цена 1000р

Срок 5-6 дней.

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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