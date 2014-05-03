Диплом телекоммуникации (магистерская)

Добрый день.

Необходимо написать магистерскую дипломную работу на тему:

"Дослідження алгоритмів розрахунку показників ефективності системи управління мережами наступного покоління із застосуванням методу експертних оцінок"

Лично для меня. Никак не хватает времени.

Содержания работы разделается на 3 пункта:

1. Аналіз тенденцій розвитку телекомунікаційних мереж в умовах ринкової економіки

2. Огляд існуючих стандартів управління ТК (TMN,smart,corba)

3. Експертні оцінки ( этот пункт я буду готовить сам)

Хотелось бы связаться с компетентными людьми для решения данного вопроса.

Язык - роли не играет. Я смогу и перевести.

Спасибо