Диплом телекоммуникации (магистерская)

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Добрый день.

Необходимо написать магистерскую дипломную работу на тему:

"Дослідження алгоритмів розрахунку показників ефективності системи управління мережами наступного покоління із застосуванням методу експертних оцінок"

Лично для меня. Никак не хватает времени.

Содержания работы разделается на 3 пункта:

1. Аналіз тенденцій розвитку телекомунікаційних мереж в умовах ринкової економіки

2. Огляд існуючих стандартів управління ТК (TMN,smart,corba)

3. Експертні оцінки ( этот пункт я буду готовить сам)

Хотелось бы связаться с компетентными людьми для решения данного вопроса.

Язык - роли не играет. Я смогу и перевести.

Спасибо

10 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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