Диплом по финансовому менеджменту (6177)

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Тема: Разработка системы KPI на примере компании ОАО "Компания М.видео".

Объем - 25 стр.

Срок - 06.05.14

Нужно сделать введение на 2-3 страницы и теоретическую часть на 15-20 страниц. При выполнение работы строгое соблюдение методических указаний, использовать литературу 2010-2014 года, должны быть рассмотрены все вопросы по плану, можно использовать информацию из интернета но чтобы антиплагиат был не меньше 70% оригинальности. По каждому пункту и подпункту необходимо чтобы были выводы и предложения.

оформление и рассмотрение вопросов строго по методичке с соблюдением условий указанных выше.

План теоретической главы:

Введение Глава 1. Роль ключевых показателей эффективности в бизнес-стратегии 1.1 Система ключевых показателей эффективности и ее сущность 1.2 Структура и классификация ключевых показателей эффективности 1.3 Критерии определения ключевых показателей деятельности 1.4 Мотивация персонала на базе KPI

Строгое соблюдение методических указаний. Методичка прикреплена.

10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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