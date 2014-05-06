Диплом по финансовому менеджменту (6177)

Тема: Проект услуги IPTV-Mobile на базе сети широкополосного доступа по технологии LTE Объем - 80 стр. Срок - 15.05.14
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Тема: Разработка системы KPI на примере компании ОАО "Компания М.видео".
Объем - 25 стр.
Срок - 06.05.14
Нужно сделать введение на 2-3 страницы и теоретическую часть на 15-20 страниц. При выполнение работы строгое соблюдение методических указаний, использовать литературу 2010-2014 года, должны быть рассмотрены все вопросы по плану, можно использовать информацию из интернета но чтобы антиплагиат был не меньше 70% оригинальности. По каждому пункту и подпункту необходимо чтобы были выводы и предложения.
оформление и рассмотрение вопросов строго по методичке с соблюдением условий указанных выше.
План теоретической главы:
Введение Глава 1. Роль ключевых показателей эффективности в бизнес-стратегии 1.1 Система ключевых показателей эффективности и ее сущность 1.2 Структура и классификация ключевых показателей эффективности 1.3 Критерии определения ключевых показателей деятельности 1.4 Мотивация персонала на базе KPI
Строгое соблюдение методических указаний. Методичка прикреплена.
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