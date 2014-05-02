Диплом: Юриспруденция.

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Нужно написать диплом.
Тема: Особенности определения рыночной стоимости объектов недвижимости на основе сравнительного подхода.
Объем: 70 стр
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