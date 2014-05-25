Курсовая по информатике (6182)

Курсовая работа. Необходимо разработать структуру БД и построить UML диаграммы. Последовательность работы: - Описать состав и функционирование указанного в задании предприятия; - Построить UML-диаграммы прецедентов использования и классов для БД предприятия; - Построить инфологическую модель «сущность-связь» БД предприятия; - Построить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: расчет величин нагрузки в линиях связи
Объем - 30 стр.
Срок - 25.05.14
курсовая работа
по дисциплине «Теория телетрафика»
Смотреть файл.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Реферат по предмету "Аудит" на тему: Мероприятия и контрольные процедуры, устанавливаемые аудиторской организацией для соблюдения принципа профессиональной компетентности. Требования: Объем 10-15 стр. (стандартный шрифт) Оформление не нужно. Антиплагиат не менее 75% (antiplagiat.ru) Использовать современные источники (книги, статьи, публикации ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Реферат по предмету "Аудит" на тему: Основные требования к проведению обзорных проверок качества выполнения определенных видов заданий. Требования: Объем 10-15 стр. (стандартный шрифт) Оформление не нужно. Антиплагиат не менее 75% (antiplagiat.ru) Использовать современные источники (книги, статьи, публикации в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема: Распространенность и интенсивность заболеваний тройничного нерва в Республике Саха (Якутия) Объем - 30-50 стр. Срок - 11.05.14 Результаты можно подтасовывать.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Дипломная работа на тему: Исследование рынка каско и осаго в России. Требуемый объем 80-100 стр Сроки 20 рабочих дней требуется планРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
тема: Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия магазина Kanzler объем 80 стр. диплом нужен срочно! писать частями есть методичка, отчет по практике и планРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности. Курсовая работа. Срок - как можно быстрее. Последние цифры пароля 21 (для выбора варианта). Запускать архив файлом runРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Методичка во вложении. Тема №19. Срок - утро 6.05. (до 8:00 по Москве), строго. Антиплагиат - от 65%.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть исходный материал - фотографии рукописных лекций по математическому анализу(Интегральное исчисление). Ваша задача сверстать методичку. Ищу несколько исполнителей, т.к. срок - всего 2 дня. Лекции изобилуют формулами, поэтому прошу сразу указывать стоимость набора 1 страницы. Оплату поэтапная: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема дипломной работы : Синтез поэзии и живописи в русских футуристических книгах А. Крученых и О. Розановой - Утиное гнездышко, Тэ ли лэ В первую очередь нужен очень подробный план по пунктам, рациональный Основные ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад