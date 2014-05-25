Курсовая по информатике (6182)

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Тема: расчет величин нагрузки в линиях связи

Объем - 30 стр.

Срок - 25.05.14

курсовая работа

по дисциплине «Теория телетрафика»

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10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад