Реферат.Аудит.Проверка качества выполнения заданий

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Реферат по предмету "Аудит" на тему:

Основные требования к проведению обзорных проверок качества выполнения определенных видов заданий.

Требования:

Объем 10-15 стр. (стандартный шрифт)

Оформление не нужно.

Антиплагиат не менее 75% (antiplagiat.ru)

Использовать современные источники (книги, статьи, публикации в интернете) (изданные за последние 6 лет)

10 лет назад
kergetova
Оксана 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад