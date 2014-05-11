Диплом по медицине (6181)

Курсовая работа. Необходимо разработать структуру БД и построить UML диаграммы. Последовательность работы: - Описать состав и функционирование указанного в задании предприятия; - Построить UML-диаграммы прецедентов использования и классов для БД предприятия; - Построить инфологическую модель «сущность-связь» БД предприятия; - Построить ...
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Тема: Распространенность и интенсивность заболеваний тройничного нерва в Республике Саха (Якутия)
Объем - 30-50 стр.
Срок - 11.05.14
Результаты можно подтасовывать.
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