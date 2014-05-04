Эссе. Аудит. Порядок построения выборки

Реферат по предмету "Аудит" на тему: Мероприятия и контрольные процедуры, устанавливаемые аудиторской организацией для соблюдения принципа профессиональной компетентности. Требования: Объем 10-15 стр. (стандартный шрифт) Оформление не нужно. Антиплагиат не менее 75% (antiplagiat.ru) Использовать современные источники (книги, статьи, публикации ...