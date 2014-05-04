Эссе. Аудит. Порядок построения выборки

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Эссе по предмету «Аудит» на тему:

Порядок построения выборки.

Требования:

Антиплагиат не менее 75% (antiplagiat.ru)

Использовать современные источники (книги, статьи, публикации в интернете) (изданные за последние 6 лет).

При описании использовать примеры, касающиеся деятельности аудитора.

10 лет назад
kergetova
Оксана 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад