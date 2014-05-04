Теоретическая дипломная работа

Тема: Моделирование систем гидродинамического типа

Дисциплина: Математика

Необходима только теоретическая часть по заданному плану (в приложении).

Объем 40-50 страниц.

Оригинальность 60%.

В дипломной работе 3 главы. По дипломной работе нужна только теоретическая часть работы. Без практики и примеров. Имеется план, который полностью соотвествует теоретической части дипломной работы, про практическую часть там речь не идет. В главе 3: 1.Стохастические уравнения- необходимо описать что такое стохастические уравнения. Методические рекомендации в приложении.

Срок сдачи 13 мая.