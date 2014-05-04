Курсовая работа

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Тема: Продвижение товаров: реклама, прямой маркетинг и стимулирование сбыта
Дисциплина: Технология продаж в гостиничном бизнесе
Объем: 20 страниц
Оригинальность: 80%
Методические рекомендации в приложении. В курсовой работе должно быть 2 главы: введение, глава 1 теоретическая, глава 2 практическая (по Старбакс кафе), заключение , список источников.
Срок сдачи 11 мая.
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