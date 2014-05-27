Диплом.

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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Разработка мероприятий по реализации института наставничества в государственной организации на примере МЧС.

Объем: 110 стр.

Уникальность 70% по системе антиплагиат.

Плана нет. Нужен план на утверждение.

Интересует цена - срок.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 часов назад
10 лет назад
$167
12 дней
Проект провели хорошо. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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