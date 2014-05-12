Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами

Миграция сельского населения в крупные города Россия: социоэкономический аспект социология Курсовая 25-30 Дата сдачи: 4-5 Пожелания: хотелось бы видеть хорошо проработанную вторую главу( в которой эмпирическая часть). А именно:одна или две методики анализа, сведения о валидности и цель применения ...