Бизнес-план собственной гостиницы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Бизнес-план собственной гостиницы

Дипломная, 70 страниц

Методичка в приложенном файле

Необходимо сначала подготовить план для согласования, после этого только приступаем к работе. Сроки - дней 10

10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
  • Похожие заказы

  • Диплом

    Тема-Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации. Срок-15 дней Объем- 50 стр без приложений Ап-70% Есть утвержденный план

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Миграция сельского населения в крупные города

    Миграция сельского населения в крупные города Россия: социоэкономический аспект социология Курсовая 25-30 Дата сдачи: 4-5 Пожелания: хотелось бы видеть хорошо проработанную вторую главу( в которой эмпирическая часть). А именно:одна или две методики анализа, сведения о валидности и цель применения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа по праву

    Необходима дипломная работа на тему: "Форма устройства детей оставшихся без попечения родителей". Срок – 18 мая. От вас цена, примеры работ. Требования к антиплагиату – 80%. Дополнительно требования при переписке.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема: Продвижение товаров: реклама, прямой маркетинг и стимулирование сбыта Дисциплина: Технология продаж в гостиничном бизнесе Объем: 20 страниц Оригинальность: 80% Методические рекомендации в приложении. В курсовой работе должно быть 2 главы: введение, глава 1 теоретическая, глава 2 практическая (по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая: Иностранные языки

    $30

    Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Фразеологические единицы мифологического происхождения "душа" "сердце" и "ум" в качестве опорного слова в китайском языке. Уникальность 65% по антиплагиату. Объем 25 стр. Срок 5 дней. Цена 1000р.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом.

    Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Разработка мероприятий по реализации института наставничества в государственной организации на примере МЧС. Объем: 110 стр. Уникальность 70% по системе антиплагиат. Плана нет. Нужен план на утверждение. Интересует цена - срок. Ждем заявок.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Теоретическая дипломная работа

    Тема: Моделирование систем гидродинамического типа Дисциплина: Математика Необходима только теоретическая часть по заданному плану (в приложении). Объем 40-50 страниц. Оригинальность 60%. В дипломной работе 3 главы. По дипломной работе нужна только теоретическая часть работы. Без практики и примеров. Имеется план, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад