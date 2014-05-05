Тема-Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации. Срок-15 дней Объем- 50 стр без приложений Ап-70% Есть утвержденный план
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Бизнес-план собственной гостиницы
Дипломная, 70 страниц
Методичка в приложенном файле
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