Миграция сельского населения в крупные города Россия: социоэкономический аспект

социология

Курсовая

25-30

Дата сдачи: 4-5

Пожелания: хотелось бы видеть хорошо проработанную вторую главу( в которой эмпирическая часть). А именно:одна или две методики анализа, сведения о валидности и цель применения используемых методик. И что бы представленные в работе количественные данные подлежали обязательной статистической обработке.