Курсовая по истории

Необходим перевод реферата (7-10 листов) с английского на латышский язык , тема турмзма.
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Тема работы дискуссии в Коминтерне по вопросам китайского комунического движения 1920е годы
Тип работы курсовая
Объем работы 40
Предмет работы история
Срок исполнения 2014-05-12
Ваши пожелания к работе Введение Раздел 1.Разработка стратегии и тактики китайского комунического движения (1921-19250 Раздел 2.Племика в ВКП(б) и Коминтерне о политике КПК в условиях Китайской революции(1926-1927) Заключение Списокисточников и литературы
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