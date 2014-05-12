Курсовая по истории

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Тема работы дискуссии в Коминтерне по вопросам китайского комунического движения 1920е годы

Тип работы курсовая

Объем работы 40

Предмет работы история

Срок исполнения 2014-05-12

Ваши пожелания к работе Введение Раздел 1.Разработка стратегии и тактики китайского комунического движения (1921-19250 Раздел 2.Племика в ВКП(б) и Коминтерне о политике КПК в условиях Китайской революции(1926-1927) Заключение Списокисточников и литературы

10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов