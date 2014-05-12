Курсовая по технологии машиностроения (6193)

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Тема: Автоклав для гидрогенизации жиров

Объем - 20 стр.

Срок - 12.05.14

.Автоклав для гидрогенизации жиров

Масса загружаемого сырья 7т Масло подсолнечное. 4 Пункт расчетной части делать не надо. 3 пункт графической части делать не надо. А1 Лист сборочный чертеж, А4 лист конструктивная схема 4 Пункт расчетной части делать не надо. 3 пункт графической части делать не надо.

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10 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад