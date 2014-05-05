Курсовая: Философия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок114 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Движущие факторы и медли развития науки.

Объем: 20 стр.

Уникальность 65% по антиплагиату.

От клиента: 1,5 интервал, 14 шрифт, лит-ра не менее 10 источников, ссылки на источники должны быть в тексте обязательно.

Срок 5 дней.

Интересует цена.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад