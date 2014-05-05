Диплом: Таможенное дело

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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Сравнительный анализ таможенно-тарифного регулирования в Таможенном Союзе стран-членов ЕВРАЗЭС и Европейском Союзе.

Объем: 90 стр.

Уникальность 65% по системе антиплагиат.

Интересует цена - срок.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад