Необходим реферат по политологии

Тема: Банк России -мегарегулятор фин.рынка Курсовая должна быть готова желательно 12.05. Объем до 30 стр План на Ваше усмотрение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень срочно нужен человек, который до завтрашнего обеда (до 14 часов по Москве) сможет написать реферат на 15-20 страниц на тему "Энергетические проблемы российского Крыма и пути их решения".
Задержка не допускается.
За какую сумму готовы взяться?
Без предоплат.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо выполнить работу до 9.05(включительно). Задание в прикрепленном файле. Язык оформления - любой (украинский или русский).Закрыт10 лет назад
Предмет: Менеджмент организации Тема: Современные методы предупреждения деструктивных конфликтов в организации (на примере конкретной организации) Тип: курсовая Объем: 30 листов Срок: 08.05.2014, желательно 7.05 Пожелания: Проверка на АП не требуется. методичку прикрепляю.. Должны быть сноски обязательно ....Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Можно взять город Ростов Великий и к примеру 6 точек исторических желательно не далеко друг от друга находящиеся к примеру (памятник, или улица или здания) исторического значения, и т.д...Должны быть также фото этих памятников и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
кто может помочь с работой , методичка во вложении, задание написано на стр. 5, вариант 7 и 10, пишите срок и цену за работуЗакрыт10 лет назад
Тема: Комплексный анализ маркетинга предприятия Объем - 30-35 стр. Срок - месяц 1. Общая характеристика предприятия (организации, фирма) - полное название предприятия; - историческая справка о создании и развитии предприятия; - форма собственности, отраслевая принадлежность; - ведомственная подчиненность - характер деятельности; - анализ основных технико-экономических ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема: Автоклав для гидрогенизации жиров Объем - 20 стр. Срок - 12.05.14 .Автоклав для гидрогенизации жиров Масса загружаемого сырья 7т Масло подсолнечное. 4 Пункт расчетной части делать не надо. 3 пункт графической части делать не надо. А1 Лист ...Закрыт10 лет назад
Тема: Финансовый анализ Объем - 25 стр. Срок - 11.05.14 Нужен финансовый анализ любого действующего предприятия/фирмы. Работа должна содержать практические расчеты и выводы без рассмотрения теоретических вопросов. 1. титульный лист (приложение А) 2. задание (приложение Б) 3. реферат (аннотация) 4. актуальность 5. список использованных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Информация по заказу Тема работы дискуссии в Коминтерне по вопросам китайского комунического движения 1920е годы Тип работы курсовая Объем работы 40 Предмет работы история Срок исполнения 2014-05-12 Ваши пожелания к работе Введение Раздел 1.Разработка стратегии и тактики китайского комунического движения (1921-19250 Раздел 2.Племика в ВКП(б) и Коминтерне ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим перевод реферата (7-10 листов) с английского на латышский язык , тема турмзма.Закрыт10 лет назад