Диплом. Интерактивная карта здания.

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Необходима только теоретическая часть. Карту писать не нужно.

Есть похожая работа для примера.

10 лет назад
nizze
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад