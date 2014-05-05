Диплом: Экономика

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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Управление развитием строительной компании на основе повышения ее стоимости.

Объем: 90 стр.

От клиента: Есть данные по строительной компании.

Уникальность 70% по антиплагиату.

Интересует цена - срок!

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад