Диплом: Экономика

Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Сравнительный анализ таможенно-тарифного регулирования в Таможенном Союзе стран-членов ЕВРАЗЭС и Европейском Союзе. Объем: 90 стр. Уникальность 65% по системе антиплагиат. Интересует цена - срок.
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Управление развитием строительной компании на основе повышения ее стоимости.
Объем: 90 стр.
От клиента: Есть данные по строительной компании.
Уникальность 70% по антиплагиату.
Интересует цена - срок!
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