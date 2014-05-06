Срочный диплом по экономике 2

Необходимо выполнить интересную курсовую по теме "анализ действующего сайта" (разумеется теоретическая курсовая, без изощрений и расчётов). Что касается поискового анализа - достаточно зайти на какой-нибудь онлайн сервис и прогнать по нему сайт, расписывая "шаги". Всё остальное ...