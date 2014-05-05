Курсовая "анализ сайта"

Необходимо выполнить расчетную работу 1 и 2, в методичке вариант 8, кто может помочь пишите срок и цену за работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить интересную курсовую по теме "анализ действующего сайта" (разумеется теоретическая курсовая, без изощрений и расчётов).
Что касается поискового анализа - достаточно зайти на какой-нибудь онлайн сервис и прогнать по нему сайт, расписывая "шаги". Всё остальное - достаточно просто.
Объём не более 35 листов А4, без введения и заключения (не нужно).
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