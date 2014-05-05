Курсовая "анализ сайта"

Необходимо выполнить интересную курсовую по теме "анализ действующего сайта" (разумеется теоретическая курсовая, без изощрений и расчётов).

Что касается поискового анализа - достаточно зайти на какой-нибудь онлайн сервис и прогнать по нему сайт, расписывая "шаги". Всё остальное - достаточно просто.

Объём не более 35 листов А4, без введения и заключения (не нужно).