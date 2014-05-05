Курсовая "анализ сайта"

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Необходимо выполнить интересную курсовую по теме "анализ действующего сайта" (разумеется теоретическая курсовая, без изощрений и расчётов).

Что касается поискового анализа - достаточно зайти на какой-нибудь онлайн сервис и прогнать по нему сайт, расписывая "шаги". Всё остальное - достаточно просто.

Объём не более 35 листов А4, без введения и заключения (не нужно).

10 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад