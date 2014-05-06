Курсовая: Психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Влияние объема внимания на зрительную память младших школьников.

Объем: 50-60 стр.

Уникальность 65% по антиплагиату.

Интересует цена и срок.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад