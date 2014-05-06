Лично-субъектные синтаксемы

Друзья, требуется доработать вторую главу курсовой, сама работа по запросу.

Преподаватель посоветовала главу «Субъект предложения» из книги Всеволодовой М.В. «Коммуникативные аспекты русского синтаксиса» и диссертацию Го Шуфень("Формальная структура, обозначающая состояние субъекта, и ее речевые реализации" (М., 1998)). Высылаю фотографии этих работ вам. Так же она сказала, что практическая работа в основном должна строиться на синтаксическом словаре Золотовой. У вас есть он в электронном виде? Я уточнила практическую часть, преподаватель ответила, как ее нужно писать: «Анализировать материал в практической главе Вы можете от формы (т.е. падежные способы выражения субъекта) и от значения (например, взять основные типовые значения "Субъект и его действие", "Субъект и его состояние", "Субъект и его квалификация", "Субъект и его качество", "Субъект и его количество" и подобрать по словарю к каждому значению возможные способы выражения личного субъекта, сделать выводы, какое значение располагает наиболее широкими возможностями выражения) И нельзя использовать примеры из синтаксического словаря, только из художественной и/или публицистической литературы».