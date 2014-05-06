Курсовая по бух. учету

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине " Бух. учет "

Тема работы – любая из списка предложенных.

Все методические и дополнительные материалы – прилагаем.

Обязательно наличие в работе: содержания, введения, пунктов по плану согласно методических указаний, заключения, списка литературы объемом не менее 25 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.

В работе обязательно использование свежей литературы (2010-2013 гг.), наличие схем, графиков и таблиц.

Требования к оформлению работ – прилагаем.

Требования к оформлению применять в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу.

Работы, полностью скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.