Электротехника

Тема - Проб*лемы и персп*ективы развития инвес*тиционной деятельности в России. Срок - 13.05. строго. Антиплагиат - от 70%.
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Необходимо выполнить курсовую работу, задание и методичка во вложении.Вариант 8, Пишите срок и цену за работу.
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