Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине " Бух. учет " Тема работы – любая из списка предложенных. Все методические и дополнительные материалы – прилагаем. ...
Cтpaтeгии китaйcкиx кoмпaний пo выxoдy нa рынок
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курсовая
менеджмент
20 страниц
теория+ практика
тема: cтpaтeгии китaйcкиx кoмпaний пo выxoдy нa внeшний pынoк (нa пpимepe кoмпaнии huawei)
4 дня ( или укажите свой срок, если мало)
В теор части нужно описать и сравнить теории интернационализации и способы выхода на внешний рынок. В практической части проанализировать интернационализацию компании huawei.
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стоимость?
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