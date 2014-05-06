Cтpaтeгии китaйcкиx кoмпaний пo выxoдy нa рынок

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

курсовая

менеджмент

20 страниц

теория+ практика

тема: cтpaтeгии китaйcкиx кoмпaний пo выxoдy нa внeшний pынoк (нa пpимepe кoмпaнии huawei)

4 дня ( или укажите свой срок, если мало)

В теор части нужно описать и сравнить теории интернационализации и способы выхода на внешний рынок. В практической части проанализировать интернационализацию компании huawei.

есть статьи в которых есть информация по этой теме

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад