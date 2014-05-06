Cтpaтeгии китaйcкиx кoмпaний пo выxoдy нa рынок

курсовая

менеджмент

20 страниц

теория+ практика

тема: cтpaтeгии китaйcкиx кoмпaний пo выxoдy нa внeшний pынoк (нa пpимepe кoмпaнии huawei)

4 дня ( или укажите свой срок, если мало)

В теор части нужно описать и сравнить теории интернационализации и способы выхода на внешний рынок. В практической части проанализировать интернационализацию компании huawei.

есть статьи в которых есть информация по этой теме

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