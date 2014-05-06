Реферат: Дерматовенерология

Дипломная работа, которую нужно срочно довести до ума. Тема: Бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, его структура, содержание и предназначение на примере…. Защита у клиента в июне, а 13 мая надо работу в полном объеме показать преподавателю для замечаний ...