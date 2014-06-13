курсовая менеджмент 20 страниц теория+ практика тема: cтpaтeгии китaйcкиx кoмпaний пo выxoдy нa внeшний pынoк (нa пpимepe кoмпaнии huawei) 4 дня ( или укажите свой срок, если мало) В теор части нужно описать и сравнить теории интернационализации и способы выхода на ...