Третья глава дипломной работы Тема главы: экон-омическое обосно-вание меропри-ятий по приме-нению альтерна-тивных источн-иков ото-пления потребител-ей в горо-де (город исполнителю) Предмет: Экономика Срок сдачи: 11.05.2014 Страниц: 25-30 Глава практическая!
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Тема: Отношения Евросоюза, США и Канады.
Объем 30 страниц.
Оригинальность не менее 80%.
Курсовая работа состоит только из теоретической части, 3 главы, оформление по ГОСТу.
Желательно тему раскрыть об отношениях Евросоюза, США и Канады на современном этапе.
Срок сдачи 14 мая.
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