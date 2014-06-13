Курсовая работа

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Тема: Отношения Евросоюза, США и Канады.

Объем 30 страниц.

Оригинальность не менее 80%.

Курсовая работа состоит только из теоретической части, 3 главы, оформление по ГОСТу.

Желательно тему раскрыть об отношениях Евросоюза, США и Канады на современном этапе.

Срок сдачи 14 мая.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$30
7 дней
Работа была выполнена, но с большой задержкой
Все хорошо.