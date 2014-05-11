Третья глава дипломной, экономика.

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Третья глава дипломной работы

Тема главы: экон-омическое обосно-вание меропри-ятий по приме-нению альтерна-тивных источн-иков ото-пления потребител-ей в горо-де (город исполнителю)

Предмет: Экономика

Срок сдачи: 11.05.2014

Страниц: 25-30

Глава практическая!

10 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад